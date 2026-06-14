Панков вместе с жителями формирует программу развития районов Балашовского округа

Депутат Госдумы Николай Панков провёл конференции местных отделений «Единой России» в трех районах Балашовского округа. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Вместе с жителями формируем программу развития районов округа. Предложения людей будут включены в народную программу «Единой России».

Перед Съездом партии провёл конференции местных отделений в Аткарске, Калининске и Лысых Горах. Поблагодарил жителей за доверие, оказанное на предварительном голосовании. Отмечу, многих активных и неравнодушных людей знаю более 20 лет по совместной работе. И реализации проектов Вячеслава Володина на территории районов области.

Ранее в Аткарском районе с жителями отстояли проект благоустройства «Линии залинии». Вместе контролируем капремонт школы N8 и автоподьезда к селу Озерное. В самом селе привели в порядок памятник героям Великой Отечественной войны. По просьбе жителей удалось сохранить памятник героям войны в Елизаветино. А в Лопуховке - помочь с оснащением ФАПа.

С жителями Калининска добились строительства тротуара на ул. Пушкина. В школах сёл Анастасьино и Новые Выселки идёт капремонт. В селе Красноармейское будет установлен модульный ФАП. А в отдаленных селах Колокольцовка и Сергиевка провели выездной прием врачей.

В Лысогорском районе вместе с жителями добились строительства ФАПа в селе Атаевка. Будет капитально отремонтирован автоподъезд к селу Двоенка. С в Широком Карамыше по просьбам людей провели прием узких медицинских специалистов.

В каждом районе округа продолжим совместную работу. Главные для людей направления будут включены в народную программу партии. Прошу жителей вносить свои предложения. Их можно оставить в первичных и местных отделениях.

Партия - это люди, наши жители. Вместе сможем многого добиться», - подчеркнул Николай Панков.