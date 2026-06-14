«Цифровой атташе» расскажет о зарубежных рынках

Служба «цифровой атташе» Торговых представительств Российской Федерации создана для продвижения российских ИТ-решений и помощи бизнесу в выходе на целевые зарубежные рынки.
Чем служба полезно для вашего бизнеса:
консультирование по поиску потенциальных контрагентов за рубежом.
коммуникация с иностранными компаниями и органами власти для популяризации ваших ИТ-продуктов.
информационное сопровождение по всем вопросам экспорта.
помощь в организации бизнес-миссий за рубеж.
Ближайший вебинар - 24 июня
В рамках эфира участникам расскажут, какие именно ИТ-решения сейчас наиболее востребованы и как выстроить стратегию выхода.
График всех мероприятий и ссылка для подключения к трансляции будут размещены на официальном сайте службы: https://digitalattache.ru/schedule