«Цифровой атташе» расскажет о зарубежных рынках

Фото: Минцифры Саратовской области

Служба «цифровой атташе» Торговых представительств Российской Федерации создана для продвижения российских ИТ-решений и помощи бизнесу в выходе на целевые зарубежные рынки.

Чем служба полезно для вашего бизнеса:

консультирование по поиску потенциальных контрагентов за рубежом.

коммуникация с иностранными компаниями и органами власти для популяризации ваших ИТ-продуктов.

информационное сопровождение по всем вопросам экспорта.

помощь в организации бизнес-миссий за рубеж.

Ближайший вебинар - 24 июня

В рамках эфира участникам расскажут, какие именно ИТ-решения сейчас наиболее востребованы и как выстроить стратегию выхода.

График всех мероприятий и ссылка для подключения к трансляции будут размещены на официальном сайте службы: https://digitalattache.ru/schedule