В стенах музея имени Чапаева юные пугачёвцы получили свои первые паспорта

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В легендарном мемориальном Доме-музее В.И. Чапаева прошла торжественная церемония, приуроченная к Дню России. В окружении истории, пропитанной мужеством и любовью к Родине, школьники Пугачёвского района сделали свой первый шаг во взрослую жизнь.

Директор музея и председатель Общественного совета при МО МВД «Пугачёвский» Татьяна Трапезникова, обратилась к ребятам с напутственным словом. Она напомнила, что паспорт — это не просто документ, а символ принадлежности к великой стране с многовековой историей, и призвала молодежь бережно хранить это свидетельство их гражданской зрелости.

Главный момент праздника — вручение заветных «красных книжек» — провели почетные гости. Из рук заместителя начальника полиции МО МВД России «Пугачёвский» ребята получили свои первые паспорта и брошюры Конституции РФ. К поздравлениям присоединился и заместитель руководителя межрайонного следственного отдела, который подчеркнул: быть гражданином — значит чтить законы и уважать традиции всех народов, живущих под флагом России.

Счастливыми обладателями документов стали учащиеся школ сел Рахмановка и Солянка, а также «Школы открытий» города Пугачёва. В завершение праздника всех ребят ждали приятные сувениры и сладкие подарки.