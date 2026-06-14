Саратовские ветеринары завершили весенний период вакцинации животных

Региональная ветеринарная служба успешно завершила весенний призыв обязательных мероприятий по борьбе с эпизоотиями.

Предпринятые ветеринарными работниками комплексные плановые меры по всей области способствовали поддержанию эпизоотического благополучия и охране здоровья домашнего скота. Весной особый акцент был сделан на предотвращение распространения наиболее опасных болезней.

Были организованы масштабные кампании по вакцинации крупного рогатого скота и домашних питомцев от таких заболеваний, как сибирская язва, ящур и бруцеллез, а также других инфекций. В общей сложности прививки получили свыше 1,3 миллиона голов сельскохозяйственных животных.

Сотрудники ветеринарных лабораторий и выездные бригады исследовали более 577 тысяч образцов крови для обнаружения скрытых инфекций, в том числе лейкоза, туберкулеза и бруцеллеза. От бешенства было вакцинировано более 165 тысяч животных, как домашних, так и сельскохозяйственных.

"Успешное завершение весеннего этапа стало возможным благодаря слаженным действиям наших многочисленных специалистов: ветеринарных врачей, фельдшеров и лаборантов. Своевременное проведение профилактических мер является основой для процветания животноводства, а следовательно, и для обеспечения региональной продовольственной безопасности, а также для поддержания здоровья населения. Мы не только выполняем запланированные объемы работ, но и постоянно отлеживаем эпидемиологическую обстановку, чтобы оперативно реагировать на любые возникающие угрозы", — подчеркнул Алексей Балалаев, руководитель областного управления ветеринарии.

В настоящее время ведомство приступило к подготовке летнего эпизоотического сезона. Эта работа будет включать в себя организацию контроля за перемещением скота на летние пастбища и мониторинг распространения особо опасных заболеваний.