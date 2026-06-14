В Саратовской области за сутки случилось четырнадцать пожаров

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

За минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 14 пожаров, в десяти случаях причиной стало возгорание мусора и сухой растительности.

В городе Вольск, на улице Волжской, произошел пожар в деревянном строении, не имеющем жильцов. Расчеты пожарных оперативно ликвидировали возгорание на площади в 50 квадратных метров.

На участке трассы, соединяющей Саратов, Сызрань и Волгоград, произошло возгорание автомобиля "Газель Некст". Площадь пожара составила 18 квадратных метров. На месте работала одна пожарная бригада.

В Саратове, на улице Лунной, зафиксировано локальное возгорание в кирпичном гараже. К тушению привлекались два пожарных расчета.

В Энгельсском районе, в селе Красный Яр, на территории садоводческого товарищества "Утес", вспыхнула двухэтажная дача. Огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров. На ликвидации последствий пожара было задействовано три единицы спецтехники.