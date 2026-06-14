Накануне Дня донора полицейские города Балашова Саратовской области сдали кровь

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В рамках празднования Всемирного дня донора крови, отмечаемого 14 июня, сотрудники правоохранительных органов Саратовской области проявили свою гражданскую позицию, приняв участие в благотворительной акции по сдаче крови.

Накануне международного Дня донора крови, который ежегодно проходит 14 июня, сотрудники отдела МВД России «Балашовский» в очередной раз стали участниками донорской инициативы. Представители отделов кадров, административной практики, тыловых служб, а также патрульно-постовой службы приняли участие в сдаче крови, направленной на пополнение ресурсов филиала ГУЗ «Саратовская областная станция переливания крови».

Перед процедурой сдачи крови все сотрудники прошли необходимый медицинский осмотр, включающий оценку ключевых показателей здоровья. Медицинский персонал подчеркнул высокий уровень вовлеченности и отличное самочувствие участников мероприятия.

Представители полиции ежедневно оказываются в ситуациях, требующих от них проявления мужества и готовности прийти на помощь. Сдача крови является еще одним способом продемонстрировать эти качества и внести вклад в спасение жизней.