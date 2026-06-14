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НовостиОбщество14 июня 2026 5:35

В Саратове активно ведутся работы по благоустройству

В областном центре продолжаются работы по благоустройству
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия Саратова

Фото: Мэрия Саратова

Работники коммунальных служб занимаются очисткой проезжей части и пешеходных зон, обработкой остановочных павильонов, посевом травы на газонах, поддержанием в порядке зеленых насаждений, сбором мусора, а также восстановлением дорожных указателей и перил.

В настоящее время мероприятия проводятся на улицах Мичурина, Московской, Вольской, Радищева, Политехнической, Белоглинской, Хользунова, на территории населенных пунктов Гагаринского района и в других местах.

Для выполнения задач задействовано около 293 единицы спецтехники и 403 работника.

Усилия по благоустройству города не прекращаются.