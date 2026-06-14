Дети в "Ласточке" приняли участие в постановке спектакля по сказкам Пушкина

Эксперты по детскому отдыху в лагере «Ласточка» организовали для юных гостей погружение в литературный мир Александра Пушкина, знакомство с национальными культурами России и увлекательные туристические приключения.

На протяжении трёх дней воспитанники лагеря «Ласточка» принимали участие в разнообразных мероприятиях, приуроченных к Году единства народов России, теме экологии и наследию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Например, в рамках празднования Дня эколога была проведена захватывающая туристическая игра под названием «Рогейн». Участникам были выданы карты с отмеченными контрольными точками, а их задачей было самостоятельно спланировать оптимальный маршрут для получения максимального количества баллов. Подобный формат игры способствовал развитию навыков командной работы, умения ориентироваться на местности и взаимопомощи между ребятами.

По случаю Дня русского языка и в честь 227-й годовщины со дня рождения Александра Пушкина, специалист местного отделения «Движения Первых» Базарно-Карабулакского района Елена Китаева совместно с советником по воспитанию Ириной Ивановой провели для детей познавательный квиз «В мире сказок Пушкина». Дети декламировали стихи поэта, а также все отряды приняли участие в постановке спектакля по мотивам его сказок.

Заключительным аккордом трёхдневной программы стал конкурс «Танцы народов России», где каждый отряд продемонстрировал культурные традиции одного из этносов. Это мероприятие стало ярким примером, иллюстрирующим единство многонационального народа России.