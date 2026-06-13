В Татищеве прошел XIII фестиваль национальных культур «Мы вместе»

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В Татищеве на центральной площади прошел XIII районный фестиваль национальных культур «Мы вместе». Мероприятие приурочили к Дню России. Оно стало символом единства и многовековой дружбы народов, проживающих в регионе. Фестиваль собрал представителей национально-культурных организаций, Общественной палаты, жителей и гостей поселка. От имени губернатора Романа Бусаргина участников поприветствовал министр внутренней региональной и муниципальной политики Александр Милованов.

В приветственном адресе главы региона отмечено, что более 130 национальностей живут в Саратовской области, и в этом единстве — главная сила региона. На площади работали тематические палатки с национальными костюмами, предметами быта и изделиями промыслов. Желающие участвовали в мастер-классах и пробовали блюда традиционной кухни разных народов.

Завершился фестиваль концертной программой с участием фольклорных коллективов, хореографических ансамблей и национально-культурных объединений. Представление объединило элементы разных культур, подарив зрителям ощущение общей истории и единого будущего.