Саратовские спасатели учат детей безопасности на воде в летних лагерях

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Сотрудники Саратовской областной службы спасения проводят уроки безопасности в детских лагерях. Занятия организованы в рамках летней оздоровительной кампании. Особое внимание на встречах уделяется правилам поведения у воды. Спасатели в доступной форме рассказывают ребятам, какие опасности могут подстерегать на водоёмах, и как их избежать. Детям также демонстрируют специальное спасательное оборудование.

На уроках ребятам напоминают единый номер вызова экстренных служб — 112. Спасатели объясняют, в каких случаях нужно звонить и как правильно сообщить о происшествии. Занятия проходят в игровой форме, чтобы дети лучше усвоили материал. Подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе в течение всех летних каникул.

Такие уроки помогают формировать у детей культуру безопасного поведения. Знание правил и умение действовать в экстренной ситуации могут спасти жизнь. Профилактическая работа спасателей будет продолжена во всех детских оздоровительных лагерях Саратовской области. Ведь безопасность детей — главный приоритет в летний период.