В Саратове автобус №284Б столкнулся с грузовой «Газелью»

В Саратове 13 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой «Газели». Авария случилась в 9:39 на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Столкнулись автобус №284Б и грузовой автомобиль. В результате происшествия пострадали три человека.

27-летнюю женщину госпитализировали реанимационной службой Облспаса. Женщину 1985 года рождения и девушку 2008 года рождения передали медикам скорой помощи. На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.

Обстоятельства ДТП выясняются.