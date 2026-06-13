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НовостиПроисшествия13 июня 2026 8:02

В Саратове автобус №284Б столкнулся с грузовой «Газелью»

Три человека пострадали в ДТП с автобусом на Чернышевского
Источник:kp.ru

В Саратове 13 июня произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовой «Газели». Авария случилась в 9:39 на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Столкнулись автобус №284Б и грузовой автомобиль. В результате происшествия пострадали три человека.

27-летнюю женщину госпитализировали реанимационной службой Облспаса. Женщину 1985 года рождения и девушку 2008 года рождения передали медикам скорой помощи. На месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.

Обстоятельства ДТП выясняются.