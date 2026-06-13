«Цифровой атташе» поможет ИТ-бизнесу выйти на зарубежные рынки

Служба «цифровой атташе» Торговых представительств Российской Федерации создана для продвижения отечественных ИТ-решений и помощи бизнесу в выходе на зарубежные рынки. Её задачи включают консультирование компаний по поиску иностранных контрагентов, коммуникацию с крупными зарубежными корпорациями и органами власти, информационную поддержку экспорта и организацию бизнес-миссий.

ИТ-компании приглашают на вебинары службы. Ближайший вебинар состоится 24 июня 2026 года. График всех мероприятий и ссылка для подключения к трансляции доступны на официальном сайте: https://digitalattache.ru/schedule.