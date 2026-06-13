В Саратове прошёл фестиваль «Мы – Россия» в День России

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В День России на площади имени Федина в Саратове прошел фестиваль национальных культур «Мы – Россия». Мероприятие, организованное в рамках Года единства народов России, объединило представителей всех национальностей региона, чтобы показать: Россия сильна умением слышать и уважать друг друга. Свои номера представили вокальные и хореографические коллективы области, воссоздав через музыку и танец уникальную атмосферу местных традиций.

«Фестиваль «Мы – Россия» подтвердил: несмотря на многообразие языков и обычаев, жителей региона объединяет общая история и любовь к Родине», — подчеркнули организаторы. Особой линией праздника стала поддержка участников специальной военной операции. Специальным гостем стал ветеран СВО из Дергачевского района Ерлан Картакаев, который исполнил несколько патриотических композиций. Организатором выступило министерство внутренней региональной и муниципальной политики при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Фестиваль вырос из простой, но важной идеи: единство — это осознанный выбор разных народов жить и развиваться вместе. Сегодня представители разных национальностей мужественно выполняют боевые задачи, защищая суверенитет России. «Мы – Россия» вновь показал, что сплоченность и дружба — главная сила нашего многонационального государства.