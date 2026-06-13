В Саратовской области обновят почти 300 образовательных учреждений

Фото: канал Романа Бусаргина

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в регионе укрепили материально-техническую базу 96 образовательных организаций в рамках региональных программ развития. Всего в этом году обновят почти 300 учреждений, в которых обучаются свыше 73 тысяч детей. Программы предусматривают ремонт школ, детсадов, учреждений допобразования, спортивных залов, а также оснащение школьных музеев современным оборудованием. Это одно из направлений комплексной поддержки муниципалитетов.

Приведены примеры: в школе села Яблоновый Гай Ивантеевского района отремонтировали кровлю, крыльцо, технические помещения. В детсаду поселка Белоглинный (Озинский район) заменили окна и провели электромонтажные работы. В спортзале школы №3 Хвалынска обновили входные группы, потолки, освещение. В доме детского творчества в поселке Мокроус Федоровского района отремонтировали актовый зал: заменили окна, двери, потолок и напольное покрытие.

Развитие инфраструктуры учреждений также ведется по проектам «Единой России». За последние несколько лет обновили уже более 1600 объектов.