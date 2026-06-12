День России: как отметили праздник в Саратовской области

Фото: МинИнформ 64 Z

В День России в Саратовской области прошли масштабные патриотические мероприятия, объединившие жителей разных возрастов и национальностей.

Фото: МинИнформ 64 Z

В муниципальных районах области утро началось с церемоний поднятия флагов и возложения цветов к мемориалам. Состоялись автопробеги, велопробеги и концерты, прославляющие родной край. Для молодежи провели акцию «Мы – граждане России», вручив паспорта отличившимся школьникам. Наград также удостоились врачи, педагоги, аграрии, многодетные родители и наставники. В музеях и библиотеках развернули выставки об истории символов России и народных промыслах, а все желающие участвовали в мастер-классах по росписи матрёшек и созданию сувениров.

Фото: МинИнформ 64 Z

В Парке Победы на Соколовой горе прошла церемония поднятия государственного флага. Активисты молодежных движений, волонтеры и общественники собрались, чтобы отметить главный праздник страны. Губернатор Роман Бусаргин вручил первые паспорта пятерым молодым саратовцам, отличившимся в учебе, спорте и общественной деятельности. После торжественной части губернатор вместе с участниками мероприятия возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах», отдавая дань памяти героям прошлого и настоящего.

Фото: МинИнформ 64 Z

Ко Дню России волонтеры раздали на центральных улицах, Набережной Космонавтов и в областном центре крови более тысячи ленточек в цветах российского триколора. Особенно символичным стал поступок активистов «Молодежки Народного фронта», которые не только поздравляли жителей, но и сами сдали кровь, пополнив региональный банк. Эта инициатива объединила патриотизм и милосердие.

В Парке покорителей космоса, на историческом месте приземления Юрия Гагарина, состоялся праздничный концерт. Оркестр «Универсал-Бэнд» из Центра народного творчества «Дружба» выступил под открытым небом, исполнив патриотические песни, мелодии о космосе и любимые эстрадные композиции. Зрители пришли семьями, отметив особую энергетику места и мастерство артистов.

В Саратове также прошел второй день книжной ярмарки нового формата «Огни над Волгой», собравшая авторов, издателей и читателей. Самарский сказочник Денис Слипстер подчеркнул, что саратовский зритель благодарный, а писатель Илья Кочергин отметил важность живого общения с коллегами и читателями, которого так не хватает в одиночной работе. Поэт Леонид Нигматов назвал ярмарку важным стартом для Поволжья, отметив серьезные литературные традиции Саратова.

Фото: МинИнформ 64 Z

В Петровске в День России был побит исторический рекорд по подтягиваниям, который держался почти 40 лет. Студент местного филиала СГТУ Кирилл Шерстобитов подтянулся 50 раз, превзойдя достижение 1989 года (43 раза). Чемпионат собрал 28 участников, включая гостя из Наро-Фоминска и трех девушек. Обладатель нового рекорда получит главный приз — 45 тысяч рублей. Второе место занял Иван Кузнецов (39 раз), третье — Вячеслав Юрлов (31 раз). «Большое спасибо всем участникам, все большие молодцы!» — отметили организаторы.

Фото: МинИнформ 64 Z

Вавиловский университет открыл свои двери для всех желающих освоить беспилотные системы. На празднике в центре Саратова сотни гостей попробовали себя в управлении дронами, собрали БПЛА своими руками и сдали нормы ГТО. Самой популярной площадкой стал Региональный центр беспилотных систем, где студентам рассказали о карьерных треках в десятках сфер: от мониторинга лесов и сельского хозяйства до поисково-спасательных работ. Школьники соревновались в точности управления дронами, а гости всех возрастов учились паять электронные компоненты и программировать полётные контроллеры. Параллельно на мастер-классах плели маскировочные сети для отправки на передовую, а творческие коллективы университета выступили с патриотическими песнями и танцами.

Участницы партийного проекта «Женское движение Единой России» вместе с активистами организовали акцию по раздаче ленточек. «Мы такие разные, но нас объединяет одно – мы живем в России. Настоящая любовь к Родине делает нас сильными», – отметила руководитель проекта Светлана Зарьянцева. Праздничные мероприятия сплотили жителей области, показав, что патриотизм проявляется в конкретных поступках и единстве.

Накануне Дня России депутат Мария Усова посетила село Колокольцовка, которое по праву называют «околокольцованным» любовью к малой родине. Она поздравила местных тружеников песней «Даль великая», отметив ухоженность села, новые объекты и звание «Хоккейной столицы Российского села». «Здоровье и процветание села – залог развития нашей страны. С Днем России!» — обратилась к собравшимся депутат, подчеркнув, что публикация подготовлена в праздник как знак признательности людям, которые вкладывают в родную землю больше, чем берут от неё.