Петровский студент подтянулся 50 раз и побил 40-летний рекорд

Фото6 канал Максима Калядина

В Петровске побит исторический рекорд по подтягиваниям, который держался почти 40 лет. Кирилл Шерстобитов, студент Петровского филиала СГТУ имени Гагарина, подтянулся 50 раз. Предыдущий рекорд — 43 раза — был установлен в 1989 году и считался «бессмертным». Новый чемпион занимается армрестлингом и стал лучшим на первых в этом году соревнованиях.

Чемпионат собрал рекордное число участников — 28 человек. Среди них были жители Саратова и даже гость из подмосковного Наро-Фоминска. Три девушки составили достойную конкуренцию парням. Второе место занял Иван Кузнецов с результатом 39 раз, третье — Вячеслав Юрлов (31 раз).

Обладатель нового рекорда получит главный приз — 45 тысяч рублей. Все призеры также заслужили денежные награды. «Большое спасибо всем участникам, все большие молодцы!» — отметили организаторы.