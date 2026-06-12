В Парке покорителей космоса концертом отметили День России

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12 июня в Парке покровителей космоса оркестр «Универсал-Бэнд» Центра народного творчества «Дружба» дал праздничный концерт под открытым небом. Мероприятие прошло на месте приземления Юрия Гагарина. Зрители тепло приняли патриотические песни, мелодии о космосе и любимые эстрадные композиции.

Зрители отметили особую энергетику места, мастерство исполнителей и подобранный репертуар. Многие пришли семьями, чтобы разделить радость праздника и привить детям уважение к истории страны.

Концерт стал ярким событием в честь Дня России, объединив поколения музыкой.