В районах Саратовской области отметили День России концертами и пробегами

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В муниципальных районах Саратовской области прошли торжества в честь Дня России. Жители стали участниками памятных акций, концертов, авто- и велопробегов. Утро началось с церемоний поднятия флагов и возложения цветов к мемориалам. Для молодёжи провели акцию «Мы – граждане России»: отличившиеся школьники получили первые паспорта из рук глав районов и почётных гостей. Наград также удостоились врачи, педагоги, аграрии, промышленники, многодетные родители, волонтёры и наставники.

Главным символом праздника стали тысячи триколоров на окнах, балконах и фасадах. По центральным улицам проехали колонны машин и велосипедистов с российскими флагами. На сценах прошли концерты, прославляющие родной край и страну. В музеях и библиотеках развернули выставки об истории символов России и народных промыслах. Желающие участвовали в мастер-классах по росписи матрёшек, плетению венков и созданию сувениров.

Особой теплотой запомнилась акция «Российский триколор». Волонтёры раздавали ленточки, рассказывали об истории праздника и наносили аквагрим в цвета флага. Праздничные мероприятия сплотили жителей области разных возрастов и национальностей, показав их искренний интерес к истории страны и чувство гордости за неё. День России стал днём единения и патриотизма.