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НовостиОбщество12 июня 2026 15:00

В Саратове открылся пляжный сезон: бесплатные пляжи в Затоне и на набережной

Володин: пляжный сезон открыт в Саратове
Источник:kp.ru

В Саратове официально открылся пляжный сезон. Бесплатные пляжи в Затоне и на набережной заработали для жителей и гостей города. При поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина созданы два новых пляжа в рамках строительства и продления саратовской набережной. Для отдыхающих установлены шезлонги, зонтики, раздевалки, душевые, навесы, спасательные вышки, медпункты и туалеты.

В июле этого года после завершения масштабного проекта по благоустройству береговой линии протяженность саратовской набережной с пляжами, детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и летним кинотеатром составит 8 километров. У жителей и гостей Саратова открывается доступ к Волге, который ранее был закрыт.

Теперь от Затона до Большой Садовой волжский берег будет благоустроен.