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НовостиОбщество12 июня 2026 13:33

В Саратове волонтеры раздали более 1000 ленточек триколора ко Дню России

Более 1000 триколоров раздали саратовцам в День России
Источник:kp.ru
Фото: Время Саратовское

Фото: Время Саратовское

В Саратове ко Дню России волонтеры раздали более 1000 ленточек в цветах российского триколора. Акция прошла на центральных улицах города, Набережной Космонавтов и в областном центре крови. Активисты Молодежки Народного фронта поздравляли жителей с праздником и рассказывали о значении государственных символов.

Особенно символично, что в центре крови волонтеры не только вручали ленточки, но и сами стали донорами, пополнив региональный банк крови. Добровольцы сдали кровь, чтобы помочь тем, кто в ней нуждается. Эта инициатива объединила патриотизм и милосердие.

Как отметила координатор Молодежки Юлия Пронькина, сила России — в людях, их добрых делах и готовности помогать друг другу. Акция еще раз подтвердила, что настоящий патриотизм проявляется в конкретных поступках.