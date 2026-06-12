На Соколовой горе прошло торжественное поднятие флага в честь Дня России

В День России на Соколовой горе в Парке Победы подняли государственный флаг. Активисты, волонтеры и общественники собрались на праздник. Губернатор Роман Бусаргин поздравил саратовцев: «День России — праздник для всех, кто трудится на её благо. Как отмечает президент, мы отвечаем на вызовы, защищаем правду и традиционные ценности, идём вперёд и достигаем новых высот».

Бусаргин подчеркнул, что 2026 год — Год единства народов России. Он вручил первые паспорта пятерым молодым саратовцам, отличившимся в учёбе, спорте и общественной деятельности. Затем губернатор и участники возложили цветы к Вечному огню и мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах».

Глава региона призвал сохранять и приумножать наследие, чтить память героев прошлого и настоящего, воспитывать детей в уважении к Отчизне.