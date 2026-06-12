В музее Борисова-Мусатова стартует летний лекторий об истории Саратова

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Музей Виктора Борисова-Мусатова открывает летний лекторий-2026. Это цикл новых тем, связанных с именем художника и историей его усадьбы. Первая лекция состоится 13 июня и будет посвящена теме «Литературный портрет художника. В.Э. Борисов-Мусатов в искусстве слова ХХ века». Через неделю, 20 июня, слушатели узнают о Борисове-Мусатове и саратовской школе живописи.

27 июня саратовцев ждут на лекции «Художник светлой мечты» — о жизни и искусстве мастера. Тайны усадьбы художника раскроются 4 июля — на мероприятии «О чём рассказал старый дом». Также в июле будут затронуты личности художницы-графика Марианны Борисовой-Мусатовой и саратовских писателей первой половины ХХ века. Отдельный разговор посвятят жене и музе нашего известного земляка — тоже художнице Елене Александровне.

На август запланировано пять лекций, посвящённых творчеству, друзьям и коллегам художника. Лекторий пройдёт на открытом воздухе. Вход на все мероприятия по билетам музея.