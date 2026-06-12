Саратовцам рассказали, как безопасно жарить шашлыки и не получить ожоги

Лето — время отдыха и частых шашлыков. О том, как правильно обращаться с огнем, сохранить здоровье детей и не испортить выходные, рассказывает заведующая стационаром Ожогового центра областной клинической больницы, главный внештатный специалист комбустиолог Екатерина Куспиц. Категорически не рекомендуется: хранить жидкость для розжига в доступном для детей месте; поджигать не успевшую впитаться жидкость, а тем более выливать или разбрызгивать ее в уже разведенный огонь; использовать вместо жидкости бензин или керосин. Применяйте только качественные средства для розжига.

«Контролируйте доступ детей к источникам огня — костру, мангалу. Держите легковоспламеняющиеся вещества подальше от огня, имейте под рукой первичные средства пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой) на случай внезапного возгорания. Эти простые шаги помогут сохранить здоровье вам и вашим детям», — призывает Екатерина Куспиц.

Пусть летние деньки подарят приятный, безмятежный отдых, хорошее настроение и настроят на плодотворные трудовые будни.