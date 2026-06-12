Саратовская область представляет калач и мед на фестивале «Вкусы России»

Фото: МинИнформ 64 Z

В Смоленске стартовал региональный этап гастрономического фестиваля «Вкусы России». Мероприятие продлится до 13 июня в Лопатинском саду. Организатор — федеральный Минсельхоз. Фестиваль объединил производителей из 40 регионов. Саратовская область представлена калачом (главный гастрономический бренд региона) весом 1,5 и 0,75 кг, испеченным на хлебокомбинате имени Стружкина, а также медом, соками «Хвалынский сад» и сладостями от Саратовской кондитерской фабрики.

Замминистра сельского хозяйства области Наталья Мариевская отметила, что саратовские производители участвуют во «Вкусах России» с 2019 года. В 2021 году Саратовский калач был занесен на гастрономическую карту России и на обновленную купюру номиналом 1000 рублей. «Теперь фестиваль масштабируется на регионы — это хорошая возможность познакомить жителей страны с натуральной продукцией саратовского агропрома», — подчеркнула она.

Фестиваль представил большой выбор фермерских сыров, меда, колбас, напитков и сладостей. Старт фестивалю дали министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и губернатор Смоленской области Василий Анохин.