Фото: ООО "Волга-Медиа"

«Околокольцованные» любовью к своей малой родине», - однажды кто-то очень точно охарактеризовал жителей села Колокольцовка Калининского района Саратовской области. Они, дружный коллектив тружеников, и в радости и в печали – вместе. Каждый, кто посещает Колокольцовку в Калининском районе, неизменно поражается глубокой привязанности жителей к своей стране и родной земле. Нет сомнений, что ежегодный Фестиваль Патриотической песни мог быть организован только и именно здесь.

«Даль великая, даль бескрайняя»: Мария Усова поздравила песней тружеников села

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» посетила Колокольцовку и стала гостем и участником музыкального праздника.

- Село радует ухоженностью, ежегодно здесь появляются новые объекты, такие как этно-культурный комплекс «Вишневый сад» и обустроенные скверы. Увлечение колокольцовцев профессиональным хоккеем и их успехи на всероссийском уровне кажутся чем-то невероятным в наши дни, однако это реальность, благодаря которой Колокольцовка по праву носит звание «Хоккейной столицы Российского села», - поделилась впечатлениями Мария Викторовна.

Любовь Александровна Галанина, руководитель ООО «Колокольцовское» и главный инициатор всех преобразований, разделяет патриотические настроения всей страны и активно поддерживает СВО, регулярно отправляя гуманитарную помощь землякам. Любовь к Родине, ее доблестным сынам проявляется и в искусстве.

Фестиваль патриотической песни, ставший значимым событием не только для всего района, но и соседних Воронежской и Волгоградской областей, проводится в Колокольцовке уже третий год. Жители собираются заранее, чтобы занять лучшие места у сцены, поддержать своих, послушать приглашенных артистов и, конечно, сделать памятные снимки с московскими звездами. В этом году почетным гостем стал Сергей Любавин.

Фестиваль состоялся на прошлой неделе, но публикация подготовлена именно в День России, как выражение признательности людям, которые не только черпают из своей земли, но и вкладывают гораздо больше, развивая ее и обеспечивая будущее страны, подчеркнула Мария Усова. Яркий вокалист, Мария Викторовна тоже не осталась на празднике зрителем и душевно поздравила колокольцовцев песней «Даль великая».

«Здоровье и процветание села – залог развития нашей страны. С Днем России, дорогие друзья!» - обратилась к труженикам депутат.