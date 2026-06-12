Парк покорителей космоса приглашает отпраздновать День России 12 июня

Парк покорителей космоса имени Гагарина приглашает саратовцев и гостей региона отметить День России 12 июня. Праздник объединит любовь к стране и покорение звёздных вершин. В программе: в 10:00 — всероссийская акция «Российский триколор»; в 11:00 — интеллектуальная битва в игре «Своя игра» на знание истории, культуры и географии России.

Кульминацией дня в 12:00 станет посещение знакового места — места приземления спускаемого аппарата корабля «Восток». Гости смогут прикоснуться к истории и почувствовать величие момента, изменившего мир. В течение дня будет работать мастер-класс по аппликации, где каждый сможет создать сувенир, посвящённый России и её «космическому» наследию.

Парк покорителей космоса превратится в главную площадку для знакомства с культурным и историческим богатством нашей Родины. Приглашаются все желающие. Вход свободный.