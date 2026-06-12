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НовостиОбщество12 июня 2026 8:47

В Саратове на неделю закроют улицу Кутякова для ремонта

Улицу Кутякова закроют на шесть дней для ремонтных работ
Источник:kp.ru

В Саратове временно перекроют движение по улице Кутякова. Ограничения будут действовать с 08:00 15 июня до 20:00 20 июня 2026 года. Закроют участок от улицы Университетской до улицы Астраханской. Проезд будет запрещён для всех видов транспорта. Причина — проведение плановых ремонтных работ.

На это время изменится схема движения нескольких автобусных маршрутов. Маршруты № 25, № 45, № 60, № 65 и № 72 поедут в объезд. Новый путь: улица Аткарская → улица Московская → улица Астраханская (в обоих направлениях). Водителей просят заранее ознакомиться со схемой и выбирать альтермаршруты.

Власти приносят извинения за временные неудобства. Жителей и гостей города просят учитывать эту информацию при планировании поездок и закладывать дополнительное время на дорогу.