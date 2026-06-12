Саратовские производители наладили контакты с сетями «Пятерочка» и «Перекресток»

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На площадке регионального Бизнес-инкубатора прошла торгово-закупочная сессия для саратовских товаропроизводителей с представителями крупной розничной компании «X5» (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Потенциальным поставщикам рассказали о деятельности ритейлера, принципах и преимуществах работы с федеральной сетью, критериях отбора и процедуре заключения договора. Мероприятие прошло в формате индивидуальных консультаций.

Каждый предприниматель смог презентовать свою продукцию и лично обсудить возможности дальнейшего сотрудничества. В сессии приняли участие 40 товаропроизводителей. Они представили хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия, молочную и овощную продукцию, яблоки и яблочный сок, специи и другие товары.

«Такие мероприятия — эффективный инструмент для продвижения местных товаров. Это часть системной работы по поддержке производителей: повышению узнаваемости саратовских брендов за пределами региона и расширению рынков сбыта», — отметил министр экономического развития Андрей Разборов.