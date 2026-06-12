Жителей Саратовской области приглашают оценить состояние дорог в опросе

В группе «Дороги Саратовской области» (нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный Президентом Владимиром Путиным) и на Платформе обратной связи «Госуслуги» стартовал «дорожный» опрос.

Специалисты спрашивают жителей, как они оценивают состояние дорог в области и заметны ли улучшения в отрасли. Принять участие можно до конца июня 2026 года. В текущем году объём финансирования нацпроекта превышает 14 млрд рублей. Работы запланированы на 68 дорогах регионального значения (409 км), а также стартовало строительство искусственного сооружения в Заводском районе Саратова.

На сегодняшний день ремонт завершён на семи участках (включая четыре переходящих с 2025 года), ещё на 15 объектах работы находятся в завершающей стадии. К концу года доля дорог регионального значения в нормативном состоянии достигнет 43,7%. Для сравнения: на старте нацпроекта этот показатель составлял всего 9%. Кроме того, в списки нацпроекта в этом году включили пять дорог муниципального значения в Энгельсе и Саратове. Помимо федерального финансирования, городу Саратову из областного бюджета дополнительно выделили 1 млрд рублей на ремонт улично-дорожной сети.