В Саратове стартовал приём заявок на премию имени Н.Г. Чернышевского

Стартовал приём заявок на премию имени Н.Г. Чернышевского. Наш город неразрывно связан с именем великого мыслителя, писателя и философа. Более 30 историко-культурных объектов напоминают о его эпохе. Главная задача премии — сохранить живой интерес к наследию выдающегося земляка. Премия присуждается раз в два года по трём номинациям: научно-исследовательские работы, публицистические работы и журналистские работы.

За победу в каждой номинации полагается денежное вознаграждение. Выдвинуть свою работу или кандидатуру могут как юридические, так и физические лица. Приём документов уже начался и продлится до 10 августа 2026 года. Работы необходимо направить в городской комитет по культуре (улица Советская, дом 4Б). Время приёма: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

Более подробно с положением о премии можно ознакомиться по ссылке: https://saratovmer.ru/documents/rubrics/9/13895.html.