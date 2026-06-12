ТИЦ Саратовской области продолжает работу на форуме «Путешествуй!» на ВДНХ

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Туристско-информационный центр Саратовской области продолжает активную работу на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит на ВДНХ с 10 по 14 июня. Форум объединил представителей российской и международной туристической отрасли. Команда ТИЦ представляет региональный стенд, продвигает туристические маршруты, рассказывает о культурных и природных достопримечательностях.

В экспозиции используются современные мультимедийные решения. Программа стенда включает мастер-класс по созданию сувениров, интерактивную выставку «Саратов — первый!», игру «Составь маршрут по Саратовской области», игру «Факт или Фейк», а также выставку саратовской глиняной игрушки с лекцией.

Участие в форуме даёт возможность не только представить туристические продукты и наладить профессиональные контакты, но и собрать обратную связь для совершенствования маршрутов и сервисов. Форум «Путешествуй!» — ключевая деловая и выставочная площадка российской туриндустрии. В 2026 году представлены более 80 регионов России и свыше 20 зарубежных стран. Проходят деловые сессии, мастер-классы и презентации.