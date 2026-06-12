"Валдаи" вышли на маршрут в Саратовской области

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Три скоростных судна на подводных крыльях типа "Валдай" начали рейсы по реке, ознаменовав старт нового сезона пассажирских перевозок в регионе.

Эксплуатироваться будут три судна: "Саратов — Юрий Гагарин", "Саратов — Петр Столыпин" и "Саратов — Генерал Панфилов". Они будут курсировать по маршруту, охватывающему населенные пункты Саратов, Воскресенское, Маркс, Вольск и Балаково. В минувшем навигационном периоде два "Валдая" перевезли около 28 тысяч человек.

Следует напомнить, что регулярные речные пассажирские перевозки в Саратовской области были возобновлены в 2025 году после 30-летнего перерыва. Это стало возможным благодаря поддержке Вячеслава Володина.

Всего по его инициативе для региона было закуплено пять судов данного типа. Три из них уже находятся в области.

Еще одно судно, "Саратов — Политрук Клочков", проходит ходовые испытания в Нижнем Новгороде и в скором времени будет доставлено в Саратовскую область. Производство пятого судна, "Саратов – Летчик Талалихин", продолжается на заводе.

Расписание движения по маршруту:

"Саратов — Юрий Гагарин": отправление из Балаково в 07:30, из Саратова — в 12:00.

"Саратов — Петр Столыпин": отправление из Саратова в 07:30, из Балаково — в 14:00.

"Саратов — Генерал Панфилов": отправление из Балаково в 09:00, из Саратова — в 14:00.

Более подробную информацию можно найти по ссылке: https://river.avv64.ru/