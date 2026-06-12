Женщина похитила 13 млн на отлове собак в Саратове

Следственные органы СК России по Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 48-летней жительницы Липецкой области. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ — 4 эпизода). В 2022-2023 годах районные администрации Саратова заключили муниципальные контракты на отлов, стерилизацию и выпуск безнадзорных собак с коммерческой организацией и ИП, которыми фактически руководила обвиняемая.

Для хищения бюджетных средств женщина завышала реальные объёмы выполненных работ и подавала в ведомства фиктивные документы. Таким образом было похищено более 13 млн рублей. Кроме того, ненадлежащее исполнение контрактов привело к росту популяции бездомных собак в городе и увеличению числа нападений на граждан. Также установлено, что обвиняемая незаконно использовала банковские счета участников группы для перевода денег.

Преступная деятельность фигурантов выявлена сотрудниками УФСБ России по Саратовской области. Собранные доказательства признаны достаточными, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Теперь суд рассмотрит дело по существу. Обвиняемой грозит длительное лишение свободы. Расследование завершено.