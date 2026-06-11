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НовостиОбщество11 июня 2026 20:29

Саратовский подросток отправлен в колонию на шесть лет за связь с террористами

Юного террориста в Саратове осудили за связь с террористами
Источник:kp.ru

16-летний подросток из Саратовской области получил наказание в виде шести лет заключения в воспитательной колонии. Установлено, что он поддерживал контакты с участниками запрещенной в России террористической группировки, предоставляя им конфиденциальную информацию. Данные об инциденте были обнародованы следственными органами региона.

Согласно материалам дела, юный злоумышленник нашел своих кураторов через популярный мессенджер. Там же он получил указания, касающиеся дальнейших действий для присоединения к организации. Подросток активно выполнял поручения, направленные на сбор сведений, способных поставить под угрозу государственную безопасность. Работа по выявлению противоправной деятельности была осуществлена сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности.

Следует отметить, что российское законодательство предусматривает суровые санкции за причастность к подобным незаконным формированиям, вплоть до двадцати лет тюремного заключения и значительных денежных штрафов.