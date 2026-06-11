Началась надвижка мостового пролета Южного обхода Саратова и Энгельса

Фото: ТК Володин Саратов

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в сопровождении главы Министерства транспорта России Андрея Никитина совершил поездку в Саратов. Основной целью визита являлась оценка хода возведения автомобильного моста над рекой Волгой. Особое внимание было уделено финальной стадии работ – монтажу первой секции пролетного сооружения.

Данный мостовой переход выступает в роли стержневого компонента масштабного плана по обустройству Южного объезда, мимо которого будут проходить Саратов и Энгельс. Завершение работ по созданию этого объезда позволит сформировать замкнутое кольцо автомобильных дорог, соединив воедино пять ключевых федеральных трасс. Вячеслав Володин акцентировал внимание на том, что окончание строительства моста является весьма ожидаемым событием для жителей области. По его убеждению, вывод тяжеловесного и транзитного транспорта за пределы населенных пунктов существенно повысит уровень комфорта для горожан.

«Когда поток транзитного транспорта и тяжелых грузовиков уйдет с городских улиц, это, несомненно, приведет к улучшению экологической ситуации и уменьшению заторов. Это позитивно отразится как на Саратове, так и на Энгельсе. Кроме того, мост позволит сократить время в пути для водителей. Существенное значение имеют и экономические преимущества, включая рост инвестиционной привлекательности региона. Нашей главной задачей является максимальное ускорение завершения строительных работ, и мы готовы оказать необходимую помощь нашим строителям. Воплощение в жизнь такого значимого проекта — большая удача. Особые слова признательности я хотел бы адресовать главе государства, ведь именно по его инициативе строительство Южного мостового обхода началось именно в Саратовской области. Это событие имеет огромное значение не только для региона, но и для всей страны», — добавил Володин.