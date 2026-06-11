Идет прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: Минкультуры Саратовской области

Его цель – реализация идей, вносящих вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития. За шесть лет участниками форума стали представители не только всех регионов России, но и 45 стран мира. В 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив.

В этом году идеи принимают по пяти направлениям:

1. Национальная социальная инициатива.

2. Национальная кадровая инициатива.

3. Национальная технологическая инициатива.

4. Экология и климат.

5. Национальная предпринимательская инициатива.

Ознакомиться с правилами и подать заявку до 15 июня можно на сайте знайнаших.аси.рф.