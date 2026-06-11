Идет прием заявок на шестой форум «Сильные идеи для нового времени»

Его цель – реализация идей, вносящих вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития. За шесть лет участниками форума стали представители не только всех регионов России, но и 45 стран мира. В 2025 году авторы подали более 35 тысяч инициатив.
В этом году идеи принимают по пяти направлениям:
1. Национальная социальная инициатива.
2. Национальная кадровая инициатива.
3. Национальная технологическая инициатива.
4. Экология и климат.
5. Национальная предпринимательская инициатива.
Ознакомиться с правилами и подать заявку до 15 июня можно на сайте знайнаших.аси.рф.