В Саратове планируется запись подкастов с участием бойцов СВО

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В Саратове планируется запись подкастов с участием военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. О запуске данного проекта объявила Наталья Речман, директор Музея СВО, во время выездного заседания комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов.

Саратовский Музей СВО заслужил статус первого подобного учреждения в России. В настоящее время в Саратовской области функционирует более 700 музейных объектов — уголков, комнат, экспозиций и выставок, — освещающих героические поступки местных жителей.

Роман Грибов, заместитель Председателя Думы, акцентировал внимание на значимости музеев как связующего звена между поколениями:

«Отношение людей к музею имеет огромное значение, поскольку он сохраняет память, предоставляет возможность прийти, вспомнить и отдать дань уважения, а для молодого поколения — узнать о подвигах своих земляков. Без прошлого невозможно построить будущее».