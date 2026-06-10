Саратовец насмерть забил мать в ходе пьяной ссоры

В Саратове следователи возбудили уголовное дело против 44-летнего мужчины, подозреваемого в причинении смертельных травм собственной матери. Трагедия произошла 9 июня в СНТ «Крутец-2». Пьяный сын в ходе конфликта нанёс 66-летней женщине множественные удары руками и ногами по голове и телу. Она скончалась на месте.

Фигуранта задержали полицейские. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Назначены экспертизы. Решается вопрос о мере пресечения.

Сыну теперь грозит до 15 лет лишения свободы.