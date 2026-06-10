Бусаргин вручил награды жителям Саратовской области в преддверии Дня России

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В правительстве Саратовской области губернатор Роман Бусаргин вручил государственные и региональные награды жителям региона. Мероприятие приурочили к предстоящему Дню России, который страна отметит 12 июня. Звание «Мать-героиня» присвоено многодетной матери Анастасии Пархоменко, воспитывающей 10 детей. Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней награждены 7 человек. Почётного знака губернатора «За мужество и отвагу» удостоены 19 жителей, проявивших мужество при исполнении воинского долга.

Медалью губернатора «За содействие специальной военной операции» отмечены 4 человека, которые активно помогают бойцам на передовой, участвуют в сборах и доставке гуманитарных грузов. Почётных наград и званий также удостоены жители за вклад в развитие культуры, искусства, медицины, образования и науки. Кроме того, губернатор вручил паспорта семи юным жителям Саратова, показавшим высокие результаты в учёбе, спорте и творчестве.

Обращаясь к собравшимся, Роман Бусаргин подчеркнул: «Наш Президент Владимир Путин отметил, что День России символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь государства. Это напоминание о том, что страна всегда шла своим путём. Даже в самые трудные времена Россия не отступала благодаря народу — тем, кто веками живёт здесь, работает, растит детей, защищает рубежи». Губернатор отметил особое единство жителей региона: «Мы не умеем быть безучастными. Способность встать плечом к плечу делала Россию непобедимой на протяжении всей её истории».