Саратовский пищепром поделился опытом внедрения бережливого производства

Представители пищевой промышленности Саратовской области работают в Москве на мероприятиях, посвящённых реализации федерального проекта «Производительность труда». Замминистра сельского хозяйства Наталья Мариевская, директор Саратовской макаронной фабрики Владимир Ларионов и замгендиректора Лысогорской птицефабрики Владимир Старшов приняли участие в пленарном заседании под председательством министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут и министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Было отмечено, что значительным потенциалом обладает внедрение принципов бережливого производства.

В агропроме Саратовской области участниками федпроекта стали 27 организаций. К лучшим практикам относят мясокомбинат «Дубки», Симоновскую птицефабрику, ООО «Микпром», ООО «Товарное хозяйство» и другие. «За период участия выработка на этих предприятиях увеличилась от 50% до двух раз», — отметила Наталья Мариевская. Всего за время реализации проекта инструментам повышения производительности обучено более 2300 специалистов, проведено 84 тренинга на «Фабрике процессов» (участвовали более 1200 человек), 220 управленцев прошли переподготовку по программе «Лидеры производительности».

Благодаря поддержке Федерального и Регионального центров компетенций время протекания процессов на предприятиях снизилось на 38%, незавершённое производство — на 35%, выработка увеличилась на 67%. На круглых столах представители АПК области обсудили реальные кейсы внедрения бережливого производства в пищепроме, животноводстве и ветеринарии.