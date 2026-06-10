В Саратовской области определили стратегию развития стройотрасли на 5 лет

Обсудили перспективы развития строительной отрасли на ближайшие 5 лет с ведущими застройщиками в контексте новой градостроительной политики. Теперь возведение домов возможно только при наличии в шаговой доступности мест в детсадах, школах и поликлиниках. По оценкам специалистов, в области свыше 2,4 млн квадратных метров перспективных территорий, где могут появиться жилые дома, соцобъекты и инфраструктура. Это градостроительный потенциал, который планируют увеличивать.

Определены дальнейшие направления работы стройблока. Ведущее — комплексное развитие территорий: снос ветхого аварийного жилья и других объектов, не отвечающих требованиям комфорта и безопасности. Уже определены не менее 10 перспективных площадок. Их будут использовать для строительства новых микрорайонов со школами, медпунктами и детсадами.

Работа по увеличению градпотенциала охватит каждый муниципалитет, включая малые города и сёла — там сделают ставку на индивидуальное жильё. Предложения для инвесторов сформируют с акцентом на льготные программы. Отдельным пунктом стратегии станет решение кадровых вопросов через совершенствование образования. Работа в этом направлении уже ведётся несколько лет, подготовку выпускников актуализируют под нужды отрасли.