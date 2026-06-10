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НовостиОбщество10 июня 2026 15:42

Саратовцы участвуют в полуфинале конкурса наставников «Быть, а не казаться»

Делегация Саратовской области из 7 человек отстаивает честь региона
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Тюмени стартовал полуфинал всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Участвуют 500 педагогов, ветеранов боевых действий и представителей патриотических объединений. Саратовскую область представляют 7 человек. В первый день прошла акция «#РодинойГоржусь»: наставники в национальных костюмах и с казаками создали «Хоровод единства», затем возложили цветы на «Площади памяти».

Участников ждут круговые собеседования, решение кейсов, тестирование по нейропрофилированию. Они получат персональные рекомендации, определят сильные стороны и карьерные перспективы. Также запланированы экскурсии по Тюмени и празднование Дня России 12 июня.

Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».