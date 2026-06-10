В Саратовской области назвали победителей спартакиады проекта «МолоТ»

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В Саратовской области подвели итоги спартакиады — ключевого этапа общественного проекта «МолоТ» для работающей молодёжи ПФО. Участники соревновались в волейболе, теннисе, мини-футболе, шахматах, семейной и бег-эстафете, а также городошном спорте. В волейболе и мини-футболе первое место занял Балаковский филиал АО «Апатит». АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» стало лучшим в шахматах и городошном спорте. «Газпром трансгаз Саратов» победил в теннисе.

Семейную эстафету выиграл филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс». Первое место в бег-эстафете занял филиал АО «НПЦАП» — «ПО КОРПУС». Все победители и призёры получили медали и почётные грамоты министерства спорта области. Сильнейшие команды теперь представят регион на окружных соревнованиях.

Общественный проект «МолоТ» реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.