В мае в Саратовской области зафиксировали 147 пожаров

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В мае в Саратовской области зафиксировано 147 пожаров, охвативших территорию в 1514 гектаров. Для сравнения: в апреле было 48 возгораний на площади 347 гектаров. Рост числа пожаров стал причиной введения дополнительных мер безопасности. С 15 мая в регионе действует особый противопожарный режим в населенных пунктах, СНТ, подверженных угрозе лесных пожаров, а также в организациях отдыха и оздоровления детей.

В период действия режима строго запрещается: проезжать в лесные массивы (кроме дорог общего пользования и транспорта экстренных служб), разводить костры, сжигать мусор, выжигать траву, использовать мангалы (кроме объектов общепита) и проводить сельскохозяйственные палы. При обнаружении очага огня оцените ситуацию: небольшое возгорание можно потушить самостоятельно (засыпать землей или залить водой), но если огонь быстро распространяется — немедленно звоните 112.

Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Соблюдайте правила — ваша безопасность и сохранность природы в ваших руках.