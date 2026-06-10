Делегация Саратовской области работает на форуме «Путешествуй!» в Москве

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Делегация Саратовской области принимает участие в Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходит на ВДНХ в Москве с 10 по 14 июня. Это ключевая площадка российской туриндустрии, собирающая профессионалов и любителей путешествий. В этом году свои экспозиции представляют более 80 регионов России и свыше 20 зарубежных стран. Стенд Саратовской области пользуется большой популярностью: посетители знакомятся с уникальными туристическими продуктами, открывают новые маршруты и видят знаковые достопримечательности через презентации и экспозиции.

Как отметила министр культуры области Наталия Щелканова, в фокусе форума — развитие туристического потенциала российских регионов. Эксперты отрасли проводят практические сессии, отвечают на вопросы профессионалов и путешественников, делятся кейсами по продвижению территорий и опытом создания конкурентоспособных маршрутов. Саратовскую область на форуме представляет команда Саратовского туристско-информационного центра, которая активно работает на региональном стенде.

Культурную программу дополнило выступление ансамбля «Саратовские переборы», который представил яркую музыкальную программу, наполненную саратовским колоритом