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НовостиОбщество10 июня 2026 15:15

В Саратове развернули 100-метровый триколор ко Дню России

Акция прошла в «Национальной деревне народов Саратовской области»
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» прошла патриотическая акция ко Дню России. Под гимн страны активисты развернули 100-метровый триколор, превратив улицу Дружбы народов в живое полотно единства.

«Место для акции очень символично. Улица Дружбы народов демонстрирует, что сила — в сплочённости людей, а наша область крепка традициями взаимопонимания и уважения», — отметил министр Александр Милованов, поблагодарив молодёжь за инициативу.

Организатором выступило региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке министерства внутренней региональной и муниципальной политики.