В Саратове соревнуются пожарные: полоса препятствий и штурмовые лестницы

Фото: МЧС по Саратовской области

В Саратове проходит ежегодное Первенство области по пожарно-спасательному спорту. Участвуют 9 команд — как городских, так и сельских огнеборцев. Соревнования включают две основные дисциплины: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице на 2-й и 4-й этажи учебной башни.

Именно эти навыки — забраться, добежать, спасти — являются обязательными в профессии, отмечают организаторы. Участники демонстрируют скорость, ловкость и силу.

Итоги соревнований и имена победителей станут известны после завершения всех дисциплин.