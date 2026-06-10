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НовостиОбщество10 июня 2026 14:40

В Саратове соревнуются пожарные: полоса препятствий и штурмовые лестницы

Саратовские пожарные состязаются в подъёме по штурмовой лестнице
Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Саратовской области

Фото: МЧС по Саратовской области

В Саратове проходит ежегодное Первенство области по пожарно-спасательному спорту. Участвуют 9 команд — как городских, так и сельских огнеборцев. Соревнования включают две основные дисциплины: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и подъём по штурмовой лестнице на 2-й и 4-й этажи учебной башни.

Именно эти навыки — забраться, добежать, спасти — являются обязательными в профессии, отмечают организаторы. Участники демонстрируют скорость, ловкость и силу.

Итоги соревнований и имена победителей станут известны после завершения всех дисциплин.