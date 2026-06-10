Состоялось совещание по подготовке к конкурсу «Лучшая муниципальная практика»

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Муниципальные образования Саратовской области готовятся к участию во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». На площадке Ассоциации «Совет муниципальных образований» в режиме видеоконференцсвязи прошло рабочее совещание, посвящённое подготовке к региональному этапу. Ключевая тема — номинация «Повышение узнаваемости муниципального образования («бренд территории»)».

Заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Валентина Аржанухина разъяснила организационные вопросы, нововведения конкурсной кампании 2026 года, а также напомнила о сроках подачи заявок. Эксперты проектного офиса рассказали о требованиях к оформлению, критериях оценки проектов и специфике представления материалов в номинации «Бренд территории». Особое внимание уделили практическим аспектам разработки брендинговых решений, подчёркивающих идентичность и потенциал каждого муниципалитета.

«Именно комплексный и командный подход приносит нашим муниципалитетам победы. Наша совместная задача — создать сильные, конкурентоспособные проекты, которые подчеркнут уникальность каждого муниципалитета», — отметила Валентина Аржанухина.