Балтайский район представил свободные инвестиционные площадки

В министерстве инвестиционной политики Саратовской области в рамках рубрики «Инвестиции районов» прошёл прямой эфир, посвящённый инвестиционному потенциалу Балтайского района. Спикером выступила инвестиционный уполномоченный района Елена Еремеева. Министр Александр Марченко отметил, что уже более 20 районов представили свои возможности, и работа продолжится.

В 2025 году в районе завершено 14 инвестиционных проектов на общую сумму 160,7 млн рублей. На сегодня реализуются 4 проекта с объёмом инвестиций более 196 млн рублей, которые создадут 28 новых рабочих мест. Среди новых предложений: производство безалкогольных напитков (200 млн рублей, 40 рабочих мест), санаторно-оздоровительный комплекс в селе Журавлиха (от 150 млн рублей, 30 мест), физкультурно-оздоровительный центр (от 100 млн рублей, 15 мест) и гостиница в селе Царевщина (от 50 млн рублей).

Администрация района гарантирует инвесторам оперативное решение вопросов, прозрачность процессов и открытый диалог.