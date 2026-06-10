«ЭМК» и Президентская академия подготовят кадровый резерв для промышленности

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АО «НПО «ЭМК» и Поволжский институт управления РАНХиГС подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве для подготовки кадрового резерва. Вуз станет кадровым оператором: поможет отбирать, оценивать и мотивировать студентов для трудоустройства на предприятиях «ЭМК». Сотрудники компании смогут войти в состав экзаменационных комиссий и заняться преподаванием. Первыми на практику пригласят студентов направлений «Менеджмент» и «Экономика и бухгалтерский учёт».

Одно из ключевых предприятий холдинга — Саратовский арматурный завод — участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Он реформирует систему СПО под запросы промышленности, ИТ, сельского хозяйства и строительства. По аналогичной модели САЗ сотрудничает с колледжами: студенты старших курсов проходят практику непосредственно на заводе.

Соглашение направлено на системную подготовку кадров для промышленности региона.